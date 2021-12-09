與企業碳排放量同樣必須擔憂與預防的還有失智證照護風險，南山人壽9日引用國際失智證協會預估，到2030年全球失智症患者照護金額將達2兆美元，若要防範此照護缺口，南山人壽建議「雙重保險」，即投保一次性給付失智症保單，及分期給付的長期照護險，同時年給付保額至少規劃30萬元以上，才算足夠。

失智症患者除了遺忘過去回憶外，還無法分辨人事時地物，可能會有走失風險，甚至無法自理生活，據國際失智症協會統計，目前全球有逾5千萬名失智症患者，每年照護費用高達1兆美元，且人數與金額逐年增加。

南山人壽指出，失智症從輕度、中度到重度經歷約12年的病程，每月醫療費及專業照護費、尿布與衛生用品等開銷，至少新台幣5萬元起跳，還不包括居家環境改造、營養補充、交通費用等，漫長的時間及可觀的照護費用，將造成患者及家屬嚴重經濟負擔。

預防家中出現失智症患者可能帶來的龐大經濟與心理壓力，南山人壽提出三大建議，一是投保一次性給付的失智險，南山人壽有推出「憶起幸福」終身保險，提供壽險及中重度失智保障，一旦確診，保險金一次給付，可用來改造居家環境，減輕初期負擔。

不過因為失智症是需要長期照護，因此第二點建議即要再買一張分期給付的長照險，長照險保障範圍包括生理性失能與失智，在老年化社會下，長照險未來可能成為長壽老人的標準配備，尤其是分期給付型保單，才能真正因應長期照護的費用。

三是長照費用保額建議一年至少30萬元以上，南山人壽引用衛福部統計，失智者每月所需看護費用平均約2.3萬元，一年就27.6萬元，加上一些尿布及營養品等消耗品，建議長照險分期給付的年保額安排30萬元以上，甚至每個月可能要3萬元以上才算夠用。

少子化趨勢下，家庭子女數極少，南山人壽建議可在壯年時為自己投保失智及長照險，避免自己未來成為子女的負擔。