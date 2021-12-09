農曆春節快到了，因應大批旅外國人返台，民進黨台中市議員邱素貞、陳淑華、蕭隆澤及謝明源關心台中市居家檢疫替代所是否充足；他們並要求市府擬訂採檢流程，做好充分整備，避免採檢與檢驗出現疏漏，造成防疫破口。衛生局長曾梓展強調，市府有信心做到滴水不漏、絕無破口。

市議員邱素貞表示，國際新冠肺炎新型變異株Omicron疫情延燒，國外疫情嚴峻，預料春節期間返台民眾大增，中央流行疫情指揮中心因應調整居家檢疫措施，將於12月14日至明年2月14日實施新的入境檢疫措施。

除原本14天防疫旅宿A方案外，還有防疫旅宿檢疫10天＋在家檢疫4天的B方案，以及防疫旅宿檢疫7天＋在家檢疫7天的C方案，希望增加檢疫規範的彈性，讓民眾可以安心檢疫。邱素貞要求市府儘速擬訂採檢流程，避免採檢與檢驗出現疏漏，造成防疫破口。

邱素貞指出，由於春節將至，許多民眾反映，過年想要回台團圓，卻訂不到旅館，希望市府因應春節專案，擴充居家檢疫替代所，並提供公開資訊，便利民眾預訂。

邱素貞提醒市府，春節期間居家檢疫民眾數量大增，除了到院採檢與返家檢疫需搭乘防疫計乘車以外，檢疫期間的就醫以及社會緊急需求外出採檢等也需搭乘防疫計乘車，希望市府作好整備工作，讓接駁往返順利，避免造成塞車或等無車的窘境。

衛生局長曾梓展表示，台中的居家檢疫替代所已擴充有42間，共計2724房，已增加11％量能，並持續擴充增加檢疫量能，讓民眾可以安心檢疫。

檢疫者於替代所內的採檢，市府安排醫護人員進駐採檢，避免到院傳播風險。市府已完備採檢流程，確保檢驗報告於當日24時前發報告，不會延誤民眾的返家或解除檢疫。台中市與車隊簽約擴充防疫計程車車隊，最大量能可已達270台，可確保接駁往返交通順利與安全。