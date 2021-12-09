許益彰指出，緊縮性頭痛會因為姿勢不良，所造成顱周的肌肉筋膜過度緊繃而引發。（張毓翎攝）

現代人工作忙碌，加上成藥取得方便，不少人會在頭痛發作時，自行服用止痛藥，但台南柳營奇美醫院中醫部醫師許益彰提醒，濫用止痛藥不僅會增加肝、腎、胃損傷風險；然而，對於現代醫學分類中常見的緊縮性頭痛，其實運用針灸治療，就能獲得一定程度的改善。

許益彰表示，頭痛分為「原發性頭痛」及「次發性頭痛」，其中找得到頭痛原因的屬於原發性頭痛，比例占整體9成，而原發性頭痛又以緊縮性頭痛最常見，發生的機轉尚不明確，一般認為是因壓力或心理因素如焦慮、憂鬱，或是姿勢不良所造成顱周的肌肉筋膜過度緊繃而引發頭痛。

許益彰提到，一般來說，針灸治療上會按照循經取穴的原則來選穴施針，常用的穴位包括太陽經的通天穴、天柱穴、承山穴、崑崙穴、後谿穴等，少陽經的絲竹空穴、率谷穴、風池穴、丘墟穴、外關穴等，陽明經的頭維穴、曲池穴、合谷穴等，厥陰經的太衝穴、行間穴等。

他說，不論哪一種頭痛，針灸治療都能讓疼痛獲得一定程度的改善，尤其頭頸區的肌筋膜有明顯緊繃或局部有壓痛點，更是有立竿見影的效果。由於針灸具有鎮痛作用，可放鬆過度緊繃的肌肉、減輕軟組織的張力，改善周圍的微循環，因此擅長治療常見的緊縮性頭痛。

對於畏懼針刺治療的民眾，許益彰指出，中醫也有非侵入性的治療手段，可利用傷科手法、拔罐、熱敷、中藥薰洗及膏布外敷等方式來減緩；若頭痛程度較嚴重或病程已久、反覆發作的病人，視情況可加上中藥內服來加強療效，必要時亦可搭配體質調理來降低頭痛的復發率。