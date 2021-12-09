「台灣原住民族自治議會籌備會」1991年召開606聯合行動第一次籌備會議，會中決議將在同年6月6日下午2點在立法院，其中一個訴求為「廢除蒙藏委員會成立台灣原住民族委員會」，而606聯合行動總指揮正是現任原民會主委夷將‧拔路兒，他表示，在這些戰友不顧任何代價抗爭，才使原住民族的權利逐步落實，希望能夠強化原住民族在主流社會的地位。

原住民族運動的各項訴求與主張裡，「要求政府設立部會級的原住民族專責機關」是很重要的訴求之一，從1987年台灣原住民權利促進會通過的「台灣原住民族權利宣言」、1988年及1989年二次還我土地運動，都列入此訴求。

但一直到1996年6月17日由立法院法制、內政及邊政委員會聯席審查通過「行政院原住民委員會組織條例草案」，歷經7次朝野協商，5次排入立法院院會議程，終於在1996年11月1日立法院三讀通過，完成立法程序。

夷將‧拔路兒提及，當時在獄中聆聽廣播得知此消息，雖然喪失人身自由，但心靈卻是充滿無比的欣慰與喜樂，原民會代表不僅有一個部會級的專責機關，而是能以更有系統、更全面的觀點，構思原住民族政策與法制，原民會實質上已經是原住民族自治的機關。

原民會成立後，政府在1988年實施原住民族教育制度，2001年以法律層次保障原住民取得身分登記權益，也在2005年公布施行「原住民族基本法」，2007年實施原住民族統智慧創作保護的機制，2016年8月1日總統蔡英文代表政府向原住民族道歉，並在隔年通過「原住民族語言發展法」。

夷將‧拔路兒說，今年正值原民會設置25周年，回溯成立以來致力推動的各項政策，族人的福祉已能獲得更全面的保障，期許未來原住民族政策能穩健邁進，不斷地壯大原住民族社會發展基礎，強化原住民族在主流社會中的地位，展現台灣多元族群的社會價值並豐富台灣多元社會。