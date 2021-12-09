新冠肺炎本土疫情趨緩，雲嘉南濱海國家風景區管理處攜手旅行社業者，結合濱海漁村體驗、賞鳥生態與自行車漫遊等推出各項遊程。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供／張毓翎台南傳真）

新冠肺炎本土疫情趨緩，雲嘉南濱海國家風景區管理處攜手旅行社業者，結合濱海漁村體驗、賞鳥生態與自行車漫遊等推出各項遊程，其中在賞鳥生態遊程中，一日遊推廣價只要299元起，二日遊推廣價也只要1999元起，凡參加指定遊程的民眾，更可獲得雲嘉南風管處限量「2021平安鹽袋」1個。

雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能表示，雲嘉南風管處涵蓋雲林、嘉義及台南三個縣市的沿海鄉鎮，轄區內觀光資源豐富，除了是冬季賞鳥首選之地外，更有獨特的鹽業文化及豐饒的農漁特產。

徐振能說，除原有賞鳥熱點，今年推出新賞鳥祕境「嘉義布袋新岑公園」，距離賞鳥點200多公尺，便能看見黑面琵鷺等多種候鳥；此外，在台南安平自行車道、北門自行車道，也有串連漁村小鎮風貌，讓民眾可以感受到濱海小鎮獨特的海風。

雲嘉南風管處指出，配合2021自行車旅遊年，雲嘉南風管處結合轄區豐富資源，特別推出多條結合賞鳥生態、自行車漫遊及漁村DIY體驗的遊程，行程遍及台南、嘉義、雲林等地區，邀請民眾走出戶外，詳細遊程相關資訊請至報名網址https：／／reurl.cc／V5Vq4R或至雄獅旅遊官網搜尋「雲嘉南小鎮」。