本土+0破功？中研院實驗室驚傳1人確診 陳時中證實：工作場域受汙染

今(9日)傳出中研院南港P3實驗室一名20多歲女性實驗人員遭病毒汙染，連續30多天的本土+0恐破功。對此衛福部長陳時中晚間在板橋車站視察時證實此事，指出個案PCR檢驗結果陽性，若複驗結果仍陽性，將列入本土個案。

知情人士透露，此個案Ct值非常低，不到20，近期無出國史，此案出現也讓北市衛生局相當緊張，採取最高規格戒備，初步了解實驗室團隊人數相當多，預計匡列人數超過50人，目前已在忠孝院區設立快速篩檢站，盼能在第一圈阻絕疫情擴散。

北市府官員透露，個案為20幾歲女性，家住新北市，平日往返雙北工作，此次疑似為做實驗不慎接觸病毒，因此染疫確診，CT值僅有15。

陳時中受訪時表示，接獲通報後，已立即指派指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳前往坐鎮指揮。陳時中說，推測該名人員是在工作場域遭病毒汙染，張上淳於現場了解整個實驗流程，至於疫調、隔離相關人員處置，將交由北市衛生局持續掌握，待整體情況明朗後會再對外報告。