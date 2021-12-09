疫情下國銀拚紓困、拚振興，中小企業放款再衝新高。金管會銀行局副局長林志吉9日公布最新統計，截至2021年10月底止，今年前十月國銀對中小企業放款已增加7059.19億元，較去年同期的7044.15億元年增率達0.2％，再創史上新高，距今年全年中小企業放款目標3000億元，達標率為235.3％！

林志吉指出，截至2021年10月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達新臺幣8兆5183億元，較上月底增加503.06億元。

就銀行局統計來看，今年除了在疫情最嚴峻的5月和疫情開始趨緩的8月國銀對中小企業新增放款破千億元外，其餘新增放款幅度多在300億元至700億元左右，十月單月新增503.06億元算是正常值內，不過，相較9月國銀對中小企業新增放款748.65億元，十月放款有明顯下降。

而中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為67.44％，占民營企業放款餘額比率為69.48％，分別較上月底之比率增加0.04及0.08個百分點；另今年10月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.27％，與上月底相同。

就個別銀行來看，林志吉指出，今年前十月新增中小企業放款前五大清一色為公股行庫，包括：華南銀行新增650億元、一銀新增577.6億元、合庫銀新增577.2億元、彰銀新增442.2億元、台企銀新增439.7億元。

林志吉表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。