在中國對立陶宛實施一系列反制手段後，歐盟委員會將提出一項新的貿易保護措施，以防止非歐盟國家對該集團任何成員施加不當壓力。不過部份歐盟成員認為此舉可能會將歐盟捲入針鋒相對的貿易戰當中。

《德國之聲》報導說，歐洲議會集團外交政策協調員丶歐洲議會中國代表團主席立法者包瑞翰（Reinhard Buetikofer）說，中國對立陶宛進行威脅性的施壓一事，證明了歐盟的確需要一個有效的工具，來保護自己免受第3國的經濟脅迫。

報導說，這項提案將需要得到歐洲議會和歐盟理事會成員國的批准，但一些成員國對此案有一些不同的想法。將在2022年上半年擔任歐盟輪值主席國的法國對這項措施表達了支持，但瑞典和捷克等國認為，這項措施似乎會加強保護主義，並可能將歐盟捲入針鋒相對的貿易戰當中。

這些持保守態度的國家認為，「經濟脅迫」應有非常明確的定義，只有在違反國際法和符合歐盟利益的情況下才可以採取措施。另有一些歐盟成員國表示，他們需要在任何部署此類措施的過程中擁有發言權，而不是將決定權全權交給歐盟委員會。一位歐盟外交官《路透》表示：「我們需要非常注意，這項措施的實施範圍有多大。」

報導說，一旦成為法律，該提案將擴充歐盟的一些經濟手段，包括篩選外國投資，對從外國補貼中受益的公司進行限制，以及限制對非開放市場國家的企業進行公共採購等。

在立陶宛指控中共將其國名從海關系統剔除後，該國最大的貿易機構表示，中國海關已不再直接阻止立陶宛貨物的進口，但該國貨物在進入中國時，仍舊面臨冗長的程序，並在進貨流程上遭到延誤。

立陶宛工業家聯合會（Lithuanian Confederation of Industrialists）主席簡努樂維休斯(Vidmantas Janulevicius)說，立陶宛再次出現在中國海關名單上，但是清關手續仍然面臨拖延問題，「中國的合作夥伴向我們透露，這是因為政治問題，因為台灣的原因。」