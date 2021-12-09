現代人習慣使用通訊軟體相互聯絡，不過對一些長輩來說，用智慧型手機聊天還是有一定難度。有網友分享，他朋友的媽媽不會打字也不會語音輸入，但想用Line回應家人，結果竟突發奇想用妙招代替，原來朋友媽媽直接在紙上寫字，然後拍照上傳。貼文讓網友笑翻，紛紛表示「太可愛了」、「我爸媽也是」。

一名網友昨(8日)在「爆廢公社公開版」貼文表示，他朋友的媽媽好可愛，不會打字用這招。接著貼出一張截圖，他朋友的家族聊天群組裡有一段訊息，提醒媽媽晚上6點10分要拿必勝客餐點，包括2份披薩和1盒熱狗，金額共988元。

原PO的朋友怕媽媽沒看到訊息，最後還特地詢問「媽，有看到嗎？」，結果媽媽因為不會打字，也不會錄音、或其他輸入法，所以就在紙上的空白處寫了一個「有」字，然後拍照上傳。

此舉動讓網友們紛紛笑回，「太可愛了」、「這樣很好啊，至少不是已讀不回」、「那得多忙啊，寫完還要拍照傳送」，貼文也引起網友們共鳴，「我爸媽也是都用這樣」、「我媽也是，後來又學會用語音輸入法」。

還有人提出建議，「教她用錄音的」、「教她一下啦，不然買個文字貼圖或錄音也可以」、「可以用手寫輸入」、「直接幫媽媽做一些文字表情包」、「可以用語音啊」、「送媽媽貼圖啦」。