美國總統國家安全事務助理蘇利文12月7日在答記者問時稱，美國將採取行動確保武力統一台灣的情況不會發生，我外交部表示感謝。大陸國台辦發言人馬曉光今天（9日）發布「答記者問」稱，解決台灣問題，完全是中國自己的事，不容任何外來干涉；大陸警告某些人，不要玩火，玩火者必自焚。

馬曉光重申，台灣是中國一部分，中國實現完全統一是全體中華兒女的共同願望。大陸願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，大陸將不得不採取斷然措施。

馬曉光表示，當前，台海形勢持續緊張動蕩，根本原因是民進黨當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」，美方一些人罔顧事實、顛倒黑白，不斷在台灣問題上發表錯誤言論，採取錯誤行動，根本上是企圖打「台灣牌」，把台灣當棋子，阻礙中國統一和中華民族復興進程。

馬曉光重申，解決台灣問題，完全是中國自己的事，不容任何外來干涉。中方敦促美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止在台灣問題上的錯誤言行，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號。大陸警告某些人，不要玩火，玩火者必自焚。