台中市政府第四分局春社派出所所長邱柏昌、警員陳冠雄，日前22-00時擔服巡邏勤務，突接獲保全公司報案稱客戶端有多處感應器發出警報，需警方協助。警方獲報立刻趕赴現場，保全緊張的表示竊賊很有可能還在店裡！因為室內是裝設體溫感應器，一旦發現溫度變化或物體移動，會立即發出警報，通報保全公司，而室內感應器偵測範圍屬於錐狀立體的，竊賊是很難避開紅外線的偵測。

「沒關係，我們先確認店內情形再來釐清狀況。」，所長擔心萬一竊賊如果還在裡面，可能會有反抗情形，3人不敢大意一同進入店內，先確認門窗等設備是否有被破壞跡象，再確認是否有被潛入的跡象，正要開口詢問保全店家是否有其他出入口時，就在此時突然「犯人」現身，一個黑影在眼前一閃而逝，迅速地往二樓衝去，定睛一看原來犯人竟然是「喵星人」。

邱柏昌、陳冠雄及保全等三人，經歷了十幾分鐘的圍捕行動，利用口袋戰術，好不容易才把萌萌的喵星人「逮捕歸案」。邱所長鬆了一口氣直說：「這身手之矯健，比追真正的歹徒還累啊。」事後飼主店長得知表示，很不好意思耽誤警察先生的時間，稱三隻貓GiGi(一歲長毛米克斯)、Chef(三歲賓士貓)、栗栗(兩歲短毛米克斯)因為打烊後玻璃門剛好忘了上鎖，加上最有份量的栗栗可能去推動到門，導致三位喵星人趁機溜出來玩，謝謝警察快速幫忙尋獲。

邱柏昌笑說，從警以來，第一次被這樣的「竊嫌」萌翻，也表示雖然本次為烏龍警報事件，但提醒如果民眾遇到疑似有竊賊入侵之屋內狀況，務必第一時間撥打110請求警方協助，避免單獨正面衝突以確保自身安全。中四警秉持著無論案件大小都以同理心積極處理，期望讓民眾對警方維護社會治安的努力與能力更有信心。