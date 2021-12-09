為有效防制高噪音車輛妨害安寧，桃園市平鎮警分局結合桃園市政府環保局及中壢監理站執行聯合稽查外，並將持續透過科技執法及各式勤務加強取締噪音車輛，以防制高噪音車輛擾亂安寧，進而維護民眾居住品質。

平鎮警分局交通組組長王瑞程表示，專案勤務12月1日實施，已依道路交通管理處罰條例針對非法改裝車輛舉發51件、無照駕駛舉發22件，另攔查改裝未合格排氣管函文給桃園市政府環保局通知車主到驗共計132件，違規超標者將依違反噪音管制法第13條舉發並責令限期改善。

此外，平鎮警方除了針對轄內易有改裝噪音車違規之路段，以不定點、不定時方式，持續執行環、監、警聯合稽查外，也將積極使用日前添購之「噪音自動偵測照相系統」，針對噪音及超速等違規項目加強取締。

平鎮警分局也呼籲各用路人，車輛違規改裝，可得依「道路交通管理處罰條例」第16條處900元以上1800元以下罰鍰、汽車拆除消音器，或以其他方式造成噪音，可處6000元以上24000元以下罰鍰。另車輛噪音超過標準，也將依違反「噪音管制法」第13條規定處1800元以上3600元。