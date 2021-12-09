半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）公布2021年11月合併營收達6.68億元，較去年同期的2.88億元大幅成長132％，不僅創歷年同期新高，並已連續兩月改寫歷年單月次高記錄。累計2021年1至11月合併營收達53.75億元，較去年同期成長55％，亦同創歷年同期新高。

朋億表示，11月營收動能強勁，主要受惠兩岸半導體產業主要客戶持續推進資本支出計畫進行擴建進度，帶動旗下高潔淨度化學品供應與分裝系統設備與工程施作訂單動能暢旺，挹注整體產能稼動率站穩高檔水準，帶動單月營收表現已連續兩個月繳出歷年單月次高之亮麗成績。

此外，觀察今年各國半導體大廠資本支出均大幅拉升，其中台灣地區半導體資本支出較去年同期跳升成長75％，成長性領先全球，同時中國強力推動高水準科技改革，傾力扶植半導體產業技術發展自主化，由於公司積極擴大兩岸業務接單動能，亦同步拉升整體業務接單表現，持續創造整體營運邁入下一成長階段。

朋億進一步指出，全球半導體業供需仍持續緊張之情況下，持續規畫擴建新廠、提升產能因應，且隨著先進製程、第三代半導體技術發展，半導體大廠對於生產效益及良率提升的重視日益提升，其中在半導體生產製程中，即便出現細微的差異也會導致良率降低進而影響生產效益，推升半導體清洗設備需求同步高漲。

由於朋億近年專注半導體清洗設備研發量產逐步開花結果，已獲得江蘇省高階濕製程設備清洗設備工程技術研究中心的審批，可應用於Micro LED、第三代半導體、MEMS/IGBT、後段Bumping封裝等製程，凸顯朋億深厚設備研發及量產技術能力，且目前已有第三代半導體產業濕製程設備出貨實績，憑藉朋億已深耕兩岸高科技產業市場多年並擁有良好商譽，有望持續站穩廠務產業地位，並進一步瓜分搶食製程設備市場大餅，增添未來營運新一波銷售表現。

展望2021年第四季，朋億持審慎樂觀看法。看好全球半導體產業市場需求仍持續向上發展，中國與其他全球其他國家亦傾國家之力扶植半導體供應鏈，力圖促成半導體短鏈化，有助於創造朋億良好業務接單量能，目前在手訂單金額較去年同期成長達一倍以上，公司將持續深化與銳澤資源整合，優化產品組合，培訓優秀專案工程人員及擴大市場競爭力，以期帶動未來營運更上層樓。