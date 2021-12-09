2021年台北國際建築建材暨產品展9日登場，林務局第五度推出國家館參與，聯手台灣大學實驗林管理處、28家木竹材製品業者及台灣科技大學等4所大學的木竹材加工研發技術，以台灣杉、孟宗竹、桂竹為主體搭建展館，展現改質、層積材等加工技術，共同打造觀展亮點「國產材台灣館」。

今年以主題「木竹築夢」特別介紹竹材，竹子僅需4年即可成材利用，固碳效率優異，被視為最永續、最環保的綠色資材，近年受到國際重視。藉由共享木竹所建構的健康空間，為地球預約生生不息的綠未來。

2017年林務局開啟「國產材元年」起，積極推廣國產木竹材，務求讓更多民眾及建築、設計業者了解及接觸國產材，透過參與台北國際建材展、舉辦森林市集、推出多種計畫鼓勵相關設計業者以國產木竹材創作等方式，積極協助國產材的運用與行銷，擴大消費市場，從而振興人工林產業及發展永續林業，達到提升國產木竹材自給率的目標。

林務局指出，五年來，不論是國產材的市場能見度與話題性，或是生產與銷售的質與量，均大幅提升；國產材製材、加工、建材與家具業者的業績都顯著成長，從業人數亦倍數增加。

林務局局長林華慶表示，今年第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）上，141國領袖共同簽署「格拉斯哥領袖森林與土地利用宣言」，承諾將在2030年前終止森林濫伐與土地流失等問題，咸認「人類必須保護森林和其他陸地生態系統並加速其恢復」，承認森林的多重價值，以「促進資金流動與扭轉森林喪失和退化的國際目標保持一致，同時確保制定強有力的政策和系統，以加快向具有彈性和促進森林、可持續土地利用、生物多樣性和氣候目標的經濟轉型。」

林華慶指出，林務局正是基於這樣的理念推動國產材。進口木材除了運輸增加碳足跡，更不乏破壞天然林甚至熱帶雨林的疑慮，在保育天然林和有效經營利用人工林的方針下，使用合法國產材可保護天然林免遭濫伐，也避免林地遭濫墾而土地退化；增加來自公私部門的資源挹注，更有助實現永續森林管理、森林保護和恢復，促使生產和消費合乎永續原則，達到減碳及維護生物多樣性的目的。

台大實驗林管理處處長蔡明哲說明，聯合國溫室氣體公報指出，2020年的溫室氣體濃度增加速度仍高於近10年的年平均速度，今年也仍延續這項趨勢，且溫室氣體持續升高將導致更極端的氣候，其對於環境、經濟與人類將造成更廣泛的影響，有鑑於此，森林永續發展及其對碳吸存、減緩地球暖化的貢獻實為重要關鍵。

相較於鋼骨構造或鋼筋混凝土構造，無論是材料製程或整體建築，木竹構造建築都有較低的碳排放量及量體輕的優勢，透過現今改質、層積材等技術，也已克服木竹材過往易燃、易腐、脆折等缺點。選用有「林產品生產追溯條碼」的臺灣木材，更可避免誤用非法木材。此外，木竹材具有良好的隔熱、隔音、耐衝擊、氣味、美觀等效果，非常適合作為室內裝修材料，是有益身心健康的永續消費。

林務局指出，為推動國產木竹材產業，林務局近年已協助廠商發展規格材、成立北中南東4處備料場，以因應提供統一規格且便於設計、利用的木構材料及供貨倉儲的建材市場需求。今年則更積極輔導廠商申請臺灣優良農產品（CAS）林產品的驗證，藉此讓國產材從原料、製程到產品的品質更加提升，符合國家標準，也更具國際競爭力，讓民眾更容易辨識、選擇優質國產林產品項。