工業電腦大廠樺漢（6414）9日公布11月合併營收100.53億元，月增25.7％、年增29.6％，改寫歷史單月營收同期新高、歷史次高紀錄。

公司表示，受惠AIoT、5G、Cloud推進客戶需求保持良好成長動能，加上缺料問題已逐漸緩解，部分遞延訂單如期出貨，三大事業體營運規模穩健放大。累計前11月營收844.94億元，年增14.4％，已超越去年全年營收。

樺漢表示，結合Google Cloud共同推動「翰成數位」進行數位轉型升級，目前已將翰成數位的整體服務與數位內容的雲平台系統順利接軌Google Cloud雲端運行，透過Google Cloud的方案優勢，提供運算高效能、優化整體成本、也可提高設備彈性擴展，並強化資訊安全性，尤其在直播平台的建構升級，不僅大幅提升整體播放品質，亦結合大數據分析與AI演算，進而達成預判客戶行為、產品推薦等，有效取得最大商業價值，未來樺漢更將AR/VR/3D技術導入，並縮短虛擬與實體間的距離。

樺漢正式將「商業元宇宙」領域落地，後續隨著翰成數位直播內容傳遞流量增加，將為訂閱式服務的新業務版圖注入活水，並精進未來整體獲利表現。

此外，樺漢積極與策略性合作夥伴結盟，宣布與金融業的全球企業技術客戶NCR戰略性合作，納入NCR位於匈牙利布達佩斯的工廠，結合樺漢設計、製造與全球供應鏈系統等全方位服務，並融合AIoT雲服務平台，不僅滿足NCR在歐洲智慧金融和智能零售的客戶需求，更能全面建構布達佩斯廠成為全球首座全方位的「智慧化+數字科技+雲」升級雲工廠，實現「工業元宇宙」第一步。

樺漢表示，此戰略布局將有助於擴大歐洲業務發展，將提供智慧金融和智能零售客戶完整雲軟硬整合平台的解決方案，協助客戶打造全球獨特數位銀行與零售市場領導地位，並拉升公司市占率。