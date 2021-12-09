金門縣水產試驗所今天放流150萬顆文蛤苗，期待為成功至后湖海域，以及東崗海域的砂礫海灘帶來盎然生機，也穩定金門海域的生物多樣性。（金門縣水試所提供）

金門縣水產試驗所今天放流150萬顆文蛤苗，期待為成功至后湖海域，以及東崗海域的砂礫海灘帶來盎然生機，也穩定金門海域的生物多樣性。（金門縣水試所提供）

金門縣水產試驗所今天放流150萬顆文蛤苗，期待為成功至后湖海域，以及東崗海域的砂礫海灘帶來盎然生機，也穩定金門海域的生物多樣性。

縣水試所指出，成功、后湖與東崗海灘是金門文蛤與花蛤的重要產地，當地海岸線多為沙質地形，適合潛沙習性的文蛤生長，是漁民重要的經濟來源，也是民眾遊憩體驗的觀光場所，每年夏天都會吸引大批遊客來到，期待放流可以增裕海域生物資源與永續發展。

該所提醒，採捕文蛤與花蛤時應抓大放小，讓其有成長繁衍的機會，期盼大家一起維護海洋生態環境，共同珍惜海洋資源。