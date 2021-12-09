中研院南港P3實驗室人員在實驗時不小心染疫確診，衛福部長陳時中回應，1起PCR檢驗呈陽性，目前仍在複檢中。而該實驗室由中研院生醫轉譯中心新興傳染病專題中心執行長、生物醫學科學研究所研究員林宜玲領軍，面對此起事件，表明由院方負責對外回應，但中研院則將責任推給指揮中心，不願意多談，權責互踢皮球。

根據中研院過去介紹，其生物醫學科學研究所下的P3 實驗室，是院方從事抗疫作戰的重要後盾，日夜忙著「養」病毒，以檢測疫苗、藥物與試劑有效性。整個實驗室為負壓環境，氣流只能從室外往室內吹，如此環境設計在於避免病毒外洩。

依照中研院生物醫學科學研究所官方網站介紹，P3 實驗室由林宜玲負責領軍，是操作危險性生物安全等級RG3病毒的特定實驗室（不包含細菌感染與動物實驗），能提供給專家學者符合國際標準的P3研究場所，成為提升台灣危險性病毒研究、防治及生物安全防護能力的核心，以因應下一波疫情流行。

對於今日爆發實驗室出現1起確診案例，中研院對此不願意多談，僅回應一切以指揮中心說法為準。記者嘗試聯繫林宜玲，其辦公室則說，沒有被授權能對外說明，詳細情況由院方負責回應，雙方互踢皮球，對於P3研究室如何善後、研究空間是否已被關起來，甚至內部人員有無消毒或隔離，目前都無法掌握。

由於此起確診案引起各方關注，中研院總務處稍早對內公告，10日起暫停開放所有室內公共活動場所，且對外的實體會議與活動均停止或改以線上舉行，院內內部會議以10人以下為原則，必須配合保持社交距離等防疫規定辦理，餐廳僅開放外帶服務。