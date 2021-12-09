來自日本的國際發卡組織JCB，於今年年末暖心籌辦「JCB冬日遊樂祭」，策畫經典日本主題情境的現場活動，搭配北中南精選百貨合作推出獨家滿額獻禮，讓卡友在目前仍無法自在出國旅遊之際，也能在國內輕鬆享受豐富美好生活。

「JCB冬日遊樂祭」年度精心打造大型日式場景裝置，即將於12月中旬起連續3個周末假日，陸續巡迴北中南三地，歡迎卡友前往拍照打卡，感受偽出國的歡欣氛圍，每場次持JCB卡388元(含)以上單筆滿額簽單，即可參加搖獎換贈品活動，提供各種哆啦A夢獎項，當中包含哆啦A夢特別訂製品以及市價超過9000元的哆啦A夢款純金墜飾。同時，JCB本次攜手遠東SOGO、MITSUI OUTLET PARK、漢神三家知名連鎖百貨體系，共計11間分店，於各百貨店點刷JCB卡消費累積滿2000元，即可兌換限量JCB獨家設計哆啦A夢–A4環保購物袋乙只，三家百貨限量款式皆不同，獨家限定款等你來蒐集。

考量疫情之下全民齊心共體時艱，JCB國際組織滿足廣大卡友一秒到日本的旅遊嚮往，重裝打造主題大型裝置，結合充滿日本在地特色的復古日式電車、造型售票亭、和風祭典屋台等不同場景，快閃駐點巡迴北中南三地。

時逢溫馨耶誕節和跨年迎新歲，歡迎卡友們和哆啦A夢一同拍照打卡，各區活動期間，凡持JCB卡及該卡於2021年12月1日至2022年1月2日單筆消費滿388元(含)以上簽單一張，即可參加抽獎一次，每場每人最多可憑兩張簽單抽獎兩次，抽獎名額有限，換完即止；各場次都有機會抽中最高價值超過9000元之哆啦A夢款金飾，共多達5040份好禮，歡迎作伙來一起偽出國。

JCB創新聯手遠東SOGO百貨、MITSUI OUTLET PARK、漢神百貨等三家連鎖通路舉行獨家滿額贈活動，與各家百貨合作推出限定款哆啦A夢–A4環保購物袋，為你集滿生活樂趣。

2021年12月16日起至2022年1月16日止，凡使用JCB實體卡於本次三家合作百貨體系共計11間分店刷卡消費，即享單店消費累積滿2000元(含)以上，可獲得JCB獨家設計哆啦A夢–A4環保購物袋乙只(附兩個水壺夾層)，每人每日限兌換一次；每家百貨之哆啦A夢–A4環保購物袋皆為獨家限定款，全台通路合計僅有15000個，JCB邀請持卡人蒐好集滿、動起來，把握國內黃金消費期間，輕鬆將限量版哆啦A夢袋著走。

國際支付品牌JCB，秉持Uniquely Yours的品牌價值及一系列品牌服務，致力提供持卡人優質的實體與數位消費體驗。藉由舉辦「JCB冬日遊樂祭」活動，邀集持卡人現場感受哆啦A夢帶來的歡樂與驚喜；切合時勢所趨、洞悉國內外市場服務需求，靈活推展JCB持卡人專屬服務，極緻卡、晶緻卡的多項高規格服務禮遇有口皆碑；2022新年度，JCB將持續提供廣大卡友於momo購物網、PChome線上購物、foodpanda外送平台、星巴克、五星飯店美食等各項優惠，更積極拓展無論於旅遊、美饌、交通、休閒育樂、日常需求等不同面向的生活應援。

隨著國人消費行為、服務需求轉變，自2021年11月1日起至2022年1月31日止，加碼推出「交通應援6折」與「美食應援送蛋撻」活動，每周五、六、日於台北捷運使用JCB悠遊聯名卡、高雄捷運使用JCB信用卡感應支付，享捷運車資6折，每人每月最高可享250元回饋；活動期間於肯德基門市持JCB實體卡單筆消費滿額139元(含)以上，即可獲得「原味蛋撻乙顆」免費兌換券及「JCB超值組合餐」優惠券各一張，靈活豐富的消費服務體驗盡在JCB。