橘子集團（6180）公告11月營收8.3億元，年增三成、月減1.1％。橘子表示，11月主要是因為兩套主力產品營運動能續強，帶動11月營收較去年同期成長。

累計今年前11月橘子營收為107.3億元，年增10％，受惠於《新楓之谷》今年表現亮眼，再加上新作挹注，今年累計前11月自結營收創歷年同期次高。

橘子表示，回顧11月，《天堂M》等多款遊戲改版，營收效益穩健，亦帶動GASH交易金額較去年同期增加69％、儲值數也有26％的成長。橘子支付受惠於通路代收稅費業務，交易總額較去年同期提升165％、交易筆數成長114％。

展望12月，橘子旗下主力產品將推出年度大型活動；因應雙12販售通路檔期及後續節慶消費，橘子支付推出超商通路滿額20％零用金回饋，有閑電商則將祭出滿額抽盲盒與企業店消費高倍數零用金優惠。橘子第三季營業毛利為15億元，年增43％，主要是因為第三季高毛利產品組合比重提升，營業毛利率達42％，年增2％。第三季營業利益為6.4億元，年增82％。歸屬母公司業主稅後淨利9.1億元，年增13％，EPS5.18元。累計前三季的營業毛利、營業利益、稅後淨利及EPS，皆為近三年同期新高。