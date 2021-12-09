泰豐輪胎中壢廠售地案幾經波折終於塵埃落定；泰豐9日下午召開董事會形成共識，中壢廠土地盡速公開招標，清空廠房、人員等配套措施同步進行，訂定時程表掌握進度。

泰豐中壢廠的土地包括，工商綜合區約17222坪、住宅區約26994坪、臨近的生態綠地約13000坪。

今年10月15日泰豐舉行股東臨時會，由南港輪胎入主；股臨會當天表決及新任董事長江慶興主持的董事會都通過決議公開標售中壢廠土地，卻一直「決而不行」，董事葛作亮多次要求董事會依決議履行土地標售案以免觸法，9日的泰豐董事會終於形成共識。

泰豐中壢廠的地理位置，緊臨機捷A20站區段徵收工程（預計2021年底完成公設施作）、台鐵地下化工程（預計2030完工）、遠東紡織開發案規劃大遠百、亞東醫院、國際會議中心，及2021年重劃完成的太電八德重劃區。

今年11月，太平洋電線電纜公司委託戴德梁行辦理桃園八德廠土地標售案，以37.7億元溢價標出5366坪，創八德區住宅用地每坪66萬的天價。

市場指出，泰豐中壢廠土地廣達44000坪，其間還有近萬坪生態公園，交通條件及地理環境條件均遠優於太電桃園八德廠。戴德梁行董事總經理顏炳立用「珍稀絕」三個字形容來中壢廠土地，無論是區段位置或面積條件都稀有難得，是打造豪宅產品絕佳標的。

戴德梁行董事賴一毅指出，中壢廠全新規畫擁有稀有大面積住宅區土地，由大面積公園綠地圍繞，四大地塊可型塑高品質住宅環境，基地面積約26994坪（重劃後預計分回約12484坪住宅區土地），重劃後區內預計含5142坪公園、4446坪道路及544.5坪停車場。

賴一毅指出，中壢廠的工商綜合區是市中心絕版商業土地釋出，適合各類型商業活動使用，提供周邊住宅區域必要商業機能支援，基地面積約17222坪。

顏炳立認為，可以用「珍．稀．絕」形容中壢廠的優選條件，勢必寫下精彩的標售紀錄，具有成為北台灣地王的潛力。