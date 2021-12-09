公共電視延續經典兒童節目《水果冰淇淋》23年來為孩子說故事的初衷，將主角「水果奶奶」從真人演出轉為3D動畫角色，推出首部動畫電影長片《妖果小學–水果奶奶的大秘密》，定檔於2022年1月21日進軍大銀幕，陪伴大小朋友一起過寒假！水果奶奶喊話：「主持了23年的節目，沒想到有一天會成為電影主角，所以邀請孩子們，還有曾經是孩子、喜愛孩子的各位一定要來支持水果奶奶的動畫電影！」

公視節目部經理於蓓華表示，2021年可說是「公視動畫元年」，由於獲得文化部的前瞻預算支持，多部動畫作品啟動規劃及製作，並在今年陸續完成並播出，其中包含黃色書刊人氣漫畫改編的《勇者動畫系列》、兒童科普動畫《歐米天空》，第三部曲便是將水果奶奶IP結合本土妖怪故事的原創動畫電影《妖果小學–水果奶奶的大秘密》，「希望這一系列投注在動畫方面的影視計畫，也有助於推動台灣的動畫產業。」

電影製作人林瓊芬認為，隨著《水果冰淇淋》製播23年，至今已播出2415集，2016年節目團隊便已經做出3D圖像，並逐步製作MV和短片，2018年則開始為水果奶奶延伸出番外篇構思動畫劇本，「劇本很重要，製作期則大約花了兩年，現在終於可以讓水果奶奶和小妖怪們在電影院跟大家見面！」

水果奶奶變動畫了！《妖果小學–水果奶奶的大秘密》。（公視提供）

除了動畫電影定檔於寒假上映，公視也於7日啟動《妖果小學-水果奶奶的大秘密》上映集資計畫，目標號召2415位「果粉」，一起在明年1月21日上映後前往電影院共襄盛舉，讓父母與孩子們擁有跨時空共享的童年回憶。計畫回饋品項包含電影兌換券，以及集資限定的親子口罩、角色貼紙包和角色撲克牌…等，還能以超低折扣價加購Switch體感遊戲《臺灣妖果：序章》，超早鳥贊助者則可以優先登記妖果見面會。更多集資計畫訊息，請上挖貝集資平台查詢：https://backme.tw/ref/4sMfQ/ 。