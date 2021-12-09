富邦悍將球季尾聲爆發出總教練洪一中與投手教練布魯斯衝突風波，最後布魯斯提前返美，9日新任領隊林華韋被問到是否有考慮請布魯斯回鍋？他表示，短期內沒有這個想法，但若是未來總教練有其他想法也會給予尊重。

今年下半季富邦做出教練團異動，將二軍投手教練布魯斯拉上一軍，原本一軍投手教練吳俊良改任一軍牛棚教練，下半季富邦投手群表現不俗，團隊自責分率3.20是5隊次佳，比上半季團隊自責分率3.88還要好，不過球季尾聲卻發生教練團衝突，布魯斯提前離台。

對於下半季布魯斯領導投手群有不錯成績，在教練團改組之際，是否會有想找他回鍋的想法？林華韋說：「短期內沒有這個想法，但最後決定在總教練，若是他有這個想法也會給予尊重。」

另外，針對教練團改組的部分，今天林華韋僅確定原本的總教練洪一中明年將轉任顧問，總教練一職仍未公布人選。之前曾傳出現在在中信兄弟的首席教練丘昌榮是接掌兵符的人選，但林華韋並為正面回應，「不只是富邦覺得他（丘昌榮）很不錯，很多球隊都覺得他很不錯，他這幾年在職棒表現是有目共睹的，擁有他的球隊是非常幸福的。」