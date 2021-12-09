中研院一名20多歲的女性實驗人員，驚傳因在實驗室遭病毒汙染而染疫，匡列人數恐高達50人以上，安排在忠孝院區篩檢，專家研判可能是環境裡有病毒，加上實驗人員個人衛生或清消不確實，導致感染。

中研院南港P3實驗室一名20多歲女性實驗人員今(9)日晚傳出遭病毒汙染，連續30多天的本土+0恐破功。對此，衛福部長陳時中晚間在板橋車站視察時證實此事，指出個案PCR檢驗結果陽性，若複驗結果仍陽性，將列入本土個案。

本土+0破功？中研院實驗室驚傳1人確診 陳時中證實：工作場域受汙染

根據《ETtoday新聞雲》報導，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬受訪時表示，可能是環境裡有病毒，一般來說，實驗室會每天清消，推測應該是清消沒有做確實，該案接摸到病毒後，又摸了眼鼻導致感染。

陳時中晚間證實，初步看來為實驗汙染，推測該名人員是在工作場域遭病毒汙染，已立即調派疾管署的防疫醫師，以及指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳前往了解。知情人士透露，此個案Ct值非常低僅15，近期無出國史，初步了解實驗室團隊人數相當多，預計匡列人數超過50人，目前已在忠孝院區設立快速篩檢站。