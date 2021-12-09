110學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽8日延長賽飲恨義守大學的國立體大，9日面對世新大學讓3個外籍生威脅沒之前幾戰高，第4節曾領先達7分，可惜國體關鍵時刻兩罰不進加失誤，讓世新最終以65比63逆轉勝，在預賽保住5連勝不敗金身，世新教頭何正峰說：「球隊此役表現並不好，但能贏球就好！」

國體倒數12秒徐宇煇兩罰不進，最後4.3秒團隊進攻時傳球被世新大一新生李宗漢點到球失誤，最後三分球也未進，重要時刻建功的李宗漢說：「之前在登峰造極、菁英盃兩個盃賽我兩次出錯害到球隊，正式聯賽我不想重蹈覆徹，更專心執行場上任務，那次抄截本來是要犯規，但剛好球在那我就伸手去點，第一次成為幫助球隊逆轉勝的功臣。」

國體教頭桑茂森認為，近兩場賽事球隊輸得可惜，是心理強度、專注度不夠，但他肯定倒數12秒執行違反運動道德犯規罰球的徐宇煇的勇氣，「當時宇煇自告奮用出來執行罰球，沒進固然難過，但球員敢跳出來盡一分力就不要責備他。」

世新丹尼爾、沙巴斯丁的表現雖然受到的影響比較大，兩人進攻數據此役略下滑，不過伊波卡17分仍是全隊最高，並抓下10記籃板，李威廷同樣贊助17分，丹尼爾11分、13籃板，李宗漢10分；國體此役大四主力韓杰諭並未登錄，楊承投進3記三球進帳16分，是全隊唯一得分雙位數。

世新大學李威廷17分。（大專體總提供）