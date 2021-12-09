過去海峽論壇通常都在每年6月份舉辦，今年因為以新冠疫情防疫為優先考量，本屆論壇推遲到12月才舉辦。持續舉辦海峽論壇不中斷，主辦單位表示，這充分彰顯了兩岸同胞希望兩岸關係和平發展、積極探索融合發展的主流民意。

第十三屆海峽論壇的會前記者會今天（9日）下午舉行。有台媒提問：一、往屆海峽論壇通常都在6月份舉辦，本屆論壇推遲到12月才舉辦，主要出於什麼樣考慮？二、繼續舉辦海峽論壇能為兩岸帶來什麼訊息？

海峽論壇組委會辦公室副主任、福建省政府台港澳事務辦公室副主任鍾志剛表示，在籌劃今年海峽論壇的過程中，主辦單位始終把民眾的生命安全和身體健康放在首位，始終把疫情防控放在優先考慮的位置。

鍾志剛表示，今年以來，面對複雜嚴峻的疫情防控形勢，福建省認真貫徹黨中央國務院決策部署，堅持依法防控、科學防控、精準防控，慎終如始、毫不放鬆地做好「外防輸入、內防反彈」工作，積極團結在閩台胞台企做好防疫的各項工作，堅決打好打贏抗擊疫情的福建戰役。各級台港澳辦深入各地台協會、台企、台青基地一線，做好政策諮詢，引導台企做好疫情防控和生產管理。

鍾志剛表示，在閩的廣大台胞台企迅速行動，積極響應，踴躍捐款捐物，爭當志願者，製作抗疫歌曲，慰問一線防疫工作人員，與當地民眾同舟共濟，同心抗疫。截至目前，福建省新冠疫情防控有序有效，在閩台胞台企未發生新冠肺炎疫情感染情況。這是主辦單位決定在12月舉辦本屆海峽論壇的主要考慮。

在這種情況下繼續舉辦海峽論壇帶來什麼樣的訊息？鍾志剛表示，有一句老話「好飯不怕晚」。本屆論壇的舉辦時間雖然推遲了，但這是在中共建黨百年大背景下、黨的十九屆六中全會召開後，在當前疫情防控常態化形勢下舉辦的今年最大規模的兩岸民間交流活動，兩岸各界對舉辦本屆海峽論壇依然充滿期待、熱情不減，充分彰顯了兩岸同胞希望兩岸關係和平發展、積極探索融合發展的主流民意。

鍾志剛表示，不論遇到什麼困難和干擾，海峽論壇這個兩岸民間溝通、交流的重要平台都將繼續發揮助推兩岸交流合作、弘揚中華文化、促進兩岸同胞心靈契合等獨特作用。人生所貴在知己，四海相逢骨肉親。海峽論壇的持續舉辦充分彰顯了兩岸同胞是命運與共的一家人，充分彰顯了大陸願意以最大誠意、盡最大努力，繼續推動兩岸關係和平發展、融合發展的信心、決心和能力。