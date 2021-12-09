北市南港的中研院P3實驗室，一名女性在實驗中不慎染疫確診。知情人士指出，匡列至少50名接觸者，將在檢疫所進行採檢。但北市衛生局說，個案職場接觸者、親密接觸者送往檢疫所安置、採檢，人數加起來不超過10人。

衛生局表示，這是在實驗性感染，非一般性感染，必須確認汙染情形，才能確定擴大匡列的範圍。

市府人士表示，位在南港區的聯合醫院忠孝院區原本就設有PCR採檢站，也為臨時專案的可能性，採檢人力已經配置完成，隨時待命，可以提供有疑義的民眾前往採檢。