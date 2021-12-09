人民幣強勢觸及三年半高位，中國人民銀行再度出手抑制人民幣升勢，於2021年內二度上調金融機構外匯存款準備金率。

人行9日晚間公布，自2021年12月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行的7％提高到9％。

新浪財經引述中國貨幣網顯示，截至9日晚間7時餘，離岸人民幣兌美元跌破6.37關口，較人行上調外匯存款準備金率來，累跌逾250點。在岸人民幣兌美元短線下挫143點，報6.3590。

外匯存款準備金與人民幣存款準備金類似，是銀行根據外幣存款餘額，按月以一定比例向人行繳納的準備金，針對的是外匯存款。

此為人行第五次進行金融機構外匯存準率調整，此前，人行於5月31日宣布，為加強金融機構外匯流動性管理，將自2021年6月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行的5％提高到7％。