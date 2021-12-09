蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」倒數2天，買氣就已經再創高峰，即日起再獨家攜手大咖品牌祭蝦皮限定瘋搶1折起優惠，還有下單指定「蝦皮店到店」，即享無限量0元免運優惠，再抽現在有錢也買不到的PS5，更公布「金多蝦年度大賞」，將有超過20位藝人一起慶祝蝦皮購物生日快樂，看直播再抽名牌禮物。

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」11日6點起祭蘋果HomePod mini開搶，原價3000元，瘋搶價300元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物特別再祭出百大品牌1折下殺優惠，當中最搶眼的，莫過於原價3000元的蘋果HomePod mini，11日晚上6點起下殺1折，瘋搶價300元即能入手，另正式宣布蝦皮商城Android旗艦館上線，包括三星、Google、小米等8大品牌官方旗艦店進駐，天天撒高額優惠券與超值折扣。

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」11日凌晨0點起祭伊萊克斯Create 5手持式調理攪拌棒開搶，原價4690元，瘋搶價1990元。（蝦皮購物提供）

而下單選蝦皮店到店取貨即享無限量0元免運之餘，更推出「生日挑戰賽」，完成蝦皮店到店指定任務，即有機會抽中PS5、兌換蝦幣等豪禮，12日當天下單並指定蝦皮店到店取貨，就有機會獲得1杯免費莊園級拿鐵，還有限量的1元經典熱可可、熱錫蘭紅茶拿鐵即享券。而11日晚上7點開播的「金多蝦年度大賞」，更邀請到炎亞綸、柯有倫、溫妮、李友廷等超過20位藝人，只要觀看跨夜直播就抽AirPods Pro、Chloe女性淡香精禮盒、Dior香氛蠟燭等禮物。