蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」倒數2天，買氣就已經再創高峰，即日起再獨家攜手大咖品牌祭蝦皮限定瘋搶1折起優惠，還有下單指定「蝦皮店到店」，即享無限量0元免運優惠，再抽現在有錢也買不到的PS5，更公布「金多蝦年度大賞」，將有超過20位藝人一起慶祝蝦皮購物生日快樂，看直播再抽名牌禮物。
蝦皮購物特別再祭出百大品牌1折下殺優惠，當中最搶眼的，莫過於原價3000元的蘋果HomePod mini，11日晚上6點起下殺1折，瘋搶價300元即能入手，另正式宣布蝦皮商城Android旗艦館上線，包括三星、Google、小米等8大品牌官方旗艦店進駐，天天撒高額優惠券與超值折扣。
而下單選蝦皮店到店取貨即享無限量0元免運之餘，更推出「生日挑戰賽」，完成蝦皮店到店指定任務，即有機會抽中PS5、兌換蝦幣等豪禮，12日當天下單並指定蝦皮店到店取貨，就有機會獲得1杯免費莊園級拿鐵，還有限量的1元經典熱可可、熱錫蘭紅茶拿鐵即享券。而11日晚上7點開播的「金多蝦年度大賞」，更邀請到炎亞綸、柯有倫、溫妮、李友廷等超過20位藝人，只要觀看跨夜直播就抽AirPods Pro、Chloe女性淡香精禮盒、Dior香氛蠟燭等禮物。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。