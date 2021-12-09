台灣本土已經連續34天零確診，但今天卻傳出，北市南港的中研院P3實驗室，一名研究員在試驗中不慎染疫確診，目前指揮中心與北市衛生局也都高度戒備中。對此衛福部長陳時中晚間在板橋車站視察時證實此事，指出個案PCR檢驗結果陽性，若複驗結果仍陽性，將列入本土個案。消息曝光後，有網友留言表示「誰負責？」。

知情人士透露，此個案Ct值非常低，不到20，近期無出國史，此案出現也讓北市衛生局相當緊張，採取最高規格戒備，初步了解實驗室團隊人數相當多，預計匡列人數超過50名接觸者，目前已在忠孝院區設立快速篩檢站，盼能在第一圈阻絕疫情擴散。

北市府官員透露，個案為20幾歲女性，家住新北市，平日往返雙北工作，此次疑似為做實驗不慎接觸病毒，因此染疫確診，CT值僅有15。

但北市衛生局說，個案職場接觸者、親密接觸者送往檢疫所安置、採檢，人數加起來不超過10人。衛生局強調，這是在實驗性感染，非一般性感染，必須確認汙染情形，才能確定擴大匡列的範圍。

陳時中受訪時表示，接獲通報後，已立即指派指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳前往坐鎮指揮。陳時中說，推測該名人員是在工作場域遭病毒汙染，張上淳於現場了解整個實驗流程，至於疫調、隔離相關人員處置，將交由北市衛生局持續掌握，待整體情況明朗後會再對外報告。

相關資訊被轉PO至PTT論壇，掀起熱議。有網友留言表示，「P3病毒實驗室..怕」、「完了，這下世界真的跟不上台灣了」、「不是說病毒都在境外？」、「誰說打兩劑可以脫口罩的，就是禍首」、「這個時機點真的好巧」、「『中央』研究院，扯北市有病嗎？」。