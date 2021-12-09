Karencici將推出新創作專輯《99% Angel》9日舉辦發片記者會，身穿一襲緊身開高衩洋裝出場，秀出苗條小蠻腰，十分吸睛。今年23歲的她，作風大方洋派，不怕走光，發下豪語說希望在30歲前去拍攝一組全裸寫真，直呼：「專屬自己留作紀念。」

Karencici自認願意為了藝術犧牲，挑戰大尺度，笑說：「我在造型上很願意嘗試，我可以接受的尺度滿大的，只怕太辣會嗆到大家。」在新專輯中，她大唱火辣的性愛相關歌曲，充滿男女之間情慾影射，她與音樂人男友感情甜蜜，男友這次也有共同參與製作，像是2人愛的結晶，男友有給評論？她放閃說：「他是一定要喜歡的。」 還透露私下男友不喜歡她穿太少，如果想穿辣妹服裝，她就會瞞著男友，「穿得再辣都是for me，不是為了給其他人看。」

Karencici先前加入由王嘉爾率領團體「PANTHEPACK」，她憶起當時剛到大陸巡演工作，自認在節目上表現不優，難過淚崩：「我不適合這行，我不要做了。」隨後其他3位團員都來安慰她，王嘉爾說：「不用這麼認真，這是節目錄影，下次再努力就好。」在記者會上，王嘉爾、J.Sheon、ICE楊長青等人共同捎來的祝福影片，讓Karencici內心感動。

Karencici舉辦發片記者會，大秀苗條好身材。（華研國際提供）