金曲台語歌后詹雅雯年初發現罹患帕金森氏症、左腦中度萎縮，依舊熱愛音樂的她，時常透過臉書、直播歌唱與粉絲互動。她近來被周大觀文教基金會獲頒「全球熱愛生命獎項」，此殊榮是由全球80多個國家評選而出，並被視為國際醫療界的諾貝爾獎，南韓女星李英愛也曾獲得此殊榮。

該基金會雷倩、陪同創辦人周爸爸日前專程到詹雅雯家中送上鼓勵，表示詹雅雯雖然生病，照樣活出生命的價值，不畏身體的軟弱與缺乏，反而勇敢站在舞台上，獻上溫暖歌聲，這就是展現生命力的力量。

詹雅雯將在耶誕節25日第5度登上台北小巨蛋開唱，雖然現在仍與病痛共處，發現自己始終喜愛舞台，很珍惜每次的演出機會，在這段時間，除了配合醫院看診養病之外，她幾乎全神貫注在籌備演唱會，希望把最精彩的表演呈現給粉絲。

詹雅雯預告演唱會上熱唱夯曲〈阿母的手〉、〈深情海岸〉等，將邀請基金會唐式症兒一起來欣賞，她感性說自從生病後，特別能體悟到病人身旁的父母、家人感受，「耶誕節不只是年輕人開party的節日，更是不分老少可以彼此分享愛、分享禮物的1天。」