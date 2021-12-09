張祺璦（Ashley C.）個性開朗、活潑率直，唱腔動人而暖心。（紅海國際提供）

方念華的大公子Morris 在〈謝謝你愛著我〉MV中飾演男主角。（紅海國際提供）

張祺璦（Ashley C.）自7歲起開始接受練習生訓練。（紅海國際提供）

張祺璦（Ashley C.）年僅15歲，是潛力十足的新世代女歌手，最新單曲〈謝謝你愛著我〉由知名製作人陳星翰操刀，不但受邀作為TVBS年度大戲《機智校園生活》片尾曲，MV還請來知名主播方念華的兒子Morris擔任男主角，尚未播出已眾所期待。

張祺璦從7歲開始接受練習生訓練，曾赴韓國知名娛樂公司FNC旗下學院受訓，近年在網路上發表多首Cover，累積不少粉絲。她今年將推出4首單曲，皆受邀搭配黃金時段連續劇播出，讓她尚未正式出道，歌聲已讓大家耳熟能詳。她的首支單曲〈好想知道你的感覺〉是《女力報到男人止步》片尾曲、〈我想要的快樂〉是《女神降臨》主題曲、新歌〈謝謝你愛著我〉則是《機智校園生活》片尾曲。

她以〈謝謝你愛著我〉這首歌唱出對家人的由衷感謝，她從小夢想是進入韓團，在媽媽栽培下，她能歌擅舞，還曾拿下花式滑冰比賽金牌。她近來為新專輯錄音和拍攝MV，媽媽親自盯場，提醒她「笑容多一點」，雖然壓力大但也讓她更有安全感。此MV同時邀請名主播方念華的大公子Morris 飾演男主角，她就讀小三的妹妹也參與演出。

張祺璦預計明年3月發行首張專輯，近來不但要準備學校期末考，她也兼顧錄音工作，非常努力，每天不是在學校就是在錄音室或練舞，她的偶像是韓團BTS、Lisa，未來希望有朝一日能跟偶像合作。