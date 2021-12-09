台中市府喜迎耶誕節慶，打造薑餅人蛋糕。（示意圖、台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市政府舉辦2021耶誕嘉年華活動「台中好甜！甜在其中」，將於12月24日登場，此次以「甜點」為主題，幻化成夢幻燈飾，打造甜蜜的夢幻場景，有全國獨家10公尺高的「有你珍好」珍珠奶茶耶誕樹，將是最大看點，目前各燈區正全力妝點中。市府邀請「甜點控」、「珍奶控」、「粉紅控」們，屆時不能錯過，一同來台中過耶誕，享受吃不胖的甜蜜旅程。

新聞局表示，今年台中耶誕範圍相較去年更大，從舊台中火車站前廣場，延伸到柳川、綠川，以及周邊文史建築台中文學館、市役所等地，將以「甜點」為主題，幻化成夢幻燈飾。

今年台中耶誕亮點包含舊台中火車站前廣場10公尺高的「有你珍好」耶誕樹。世界珍珠奶茶發源地就在台中，盼透過珍奶甜蜜意象，傳遞台中的美好。站前廣場還有耶誕市集，將於活動開始後，平日晚上五時30分至十時以及假日下午一時至晚上十時開展。

新聞局說，在綠川將有「一閃一閃摘三星」造景，以米其林常見符號「上佳景觀」為發想，結合耶誕元素，設計出跨街牌樓。「上佳景觀」由三條線加一個圓點組成，代表在台中不僅為米其林星星城市，能享用美食，還能欣賞美景與三星榮耀。

綠川水面，還駐足「甜到會麋鹿」，身旁圍繞著五彩繽紛的糖果，宛如童話故事場景，適合親子同樂；沿岸「甜到好嗨森~」則以彩色燈照射樹木，營造神祕又甜蜜的氛圍。

柳川則有20公尺高的「垂涎60尺」水水耶誕樹，水源在東方代表財運源源不絕，流動循環的水光雕裝置代表祈福、希望，在這更象徵瞥見甜美垂涎60尺。

柳川沿岸則有「台中好甜！甜在其中-柳川也好甜」以美麗造型燈片妝點；柳川水面則佇立「甜蜜夢工廠」，將台中產業及文化幻化為大型幸福製造廠，盼將幸福快樂傳遞給每位市民。「薑心餅心 甜在心」以大型薑餅人蛋糕，滿足大家視覺味蕾；「馬卡龍隧道」則以可愛馬卡龍色系打造三條隧道，營造少女夢幻氣息。

新聞局推薦民眾而還可漫步到文學館，種子廣場打造點點星光，彷彿甜蜜跳跳糖，在熠熠星光圍繞下，感受浪漫氛圍。在古色古香的台中市役所，有「星星糖路樹光雕」以星星糖般的形式妝點路樹與樹叢，燈光點綴襯托建築的美，呈現日式甜點簡約風味。