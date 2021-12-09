吳慷仁9日化身吳醫生出席代言品牌活動。（DR.WU提供）

台劇《華燈初上》第1季在Netflix上線後討論度爆棚，將穿上女裝，以第三性酒店媽媽桑「寶mama」登場的吳慷仁，9日出席代言品牌活動時分享，拍攝前有特別進行了全身除毛工程，還是人生首度刮腋毛，至於追完後外界最好奇的凶手身分，他則說自己得知時也相當驚訝，直呼：「哇嗚！猜不到！」大讚編劇杜政哲真的很厲害，吊足大家胃口。

吳慷仁說，雖然前後只有不到20場戲，還是把自己當作女主角用心去詮釋，「我認真當自己的戲在演，高跟鞋穿很高，一出場就覺得自己萬眾矚目」，也說看完第1季後跟大家一樣很揪心，前幾天配音，他跟導演連奕琦說，擔心自己的角色出現會破壞條通的世界，笑喊「人家認真在辦案，看到我會不會不舒服？」還不忘預告大家看到他出場時，「千萬別吃太飽，音量也不要調太高」。

他事前除了到第三性酒店考察消費，以及與透過變性手術成為女生的朋友聊天，了解他們平時的生活外，也特地剃掉腋毛、腿毛，本來以為拿刮鬍刀剃就好，幸好女友邵雨薇即時阻止，再被問及是否直接用女友的刀？他羞喊：「我新買的啦，不要這樣！」怎料到現場才發現他的戲服都有袖子，害他白忙一場。

另外，邵雨薇昨也發文透露，前幾天搬包裹時，被推車反彈撞到造成眼角撕裂傷，「利角只差眼球1公分」，眼球充滿脹痛感，頭暈想吐，還流了不少的血，當時在現場目睹的吳慷仁，談起女友的傷勢，「差一點傷到眼球，看到滿多衛生紙有嚇一跳」，並立刻帶她前往就醫，也心疼說因為班表都已經排好，演員的工作無法隨時請假，邵雨薇目前心情相當低落，只能好好休養，讓自己儘早復原。