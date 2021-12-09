力積電1名李姓工程師於今年5月因缺錢花用，竊取廠內價值294萬的3套高頻產生器，載往資源回收廠賤賣，之後在同事盤點時察覺數量有異，調閱監視器錄影畫面，發現李男的行徑後報警處理。新竹地院審結，依竊盜罪，處李男有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，可上訴。

判決指出，李男於今年5月6日晚間8點，以推車搬走力積電P2廠內，價值294萬3428元的3套高密度電漿化學氣相沈積高頻產生器，以及1個紙箱，將設備運往停車場後駕車離去；隨即在當晚9點30分，將剛得手的3套高頻產生器，出售給新竹縣一處資源回收場。

隨後在公司另1名工程師盤點設備時，察覺數量有異，調閱公司監視器錄影畫面後，發現李男竊取公司設備行徑，故報警處理。

事發後，李男帶同警方至資源回收場，取回3套高頻產生器，交還於5月6日前幾周所竊取的16個零組件，並將贓物發還力積電。

法官認為李男不思以正途獲取財物，因缺錢花用，以竊盜投機方式取得他人之物，欠缺尊重他人財產權觀念，考量李男坦承犯案，依竊盜罪處有期徒刑2個月，易科罰金6萬元，可上訴。