新北市長侯友宜9日上知名主持人蔡詩萍主持的《POP大國民》接受專訪，談到父親侯友宜忍不住哽咽表示，父親是老派且自律的人，父親非常平凡，不關心他考幾分，但父親講過一句話「人生是你自己的，你自己決定 」，言行與身教影響他一生，要求對自己負責任。

侯友宜說，父親是土生土長台灣人，在日本時代初中畢業後被徵召去日本修理飛機當少年工，隨著日本戰敗後，跟著李登輝的船回台灣，後來因國民黨開始徵兵，父親有技術進入海軍服役，又被派到東北海軍青島軍官學校受訓，期間國共爆發內戰，父親比較幸運從東北撤退到上海後，再從上海回到台灣。

侯友宜說，他有記憶以來，父親就在賣豬肉，風雨無阻，直到他40幾歲時，當時60幾歲的父親才拿出「榮民證」，當初他還以為父親是騙來的，後來父親很驕傲告訴他，這個東西是他曾經為國家做過事的證明，父親用一生證明愛國家愛這片土地。

侯友宜也說，爸爸給他的第一堂課就是腳踏實地， 父親從不關心他考幾分，也沒問他要做什麼， 只告訴他「人生是你自己的你自己決定 」，父親的行為與身教，深深影響他40多年公職。