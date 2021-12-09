群暉科技Synology 9日宣布，Synology C2臺灣雲端資料中心於正式啟用，加上今年下半年已陸續上線的四款原生SaaS雲服務，預計透過完整雲端服務鏈，提供臺灣公部門、學術單位，以及一般企業與個人使用者一個性價比高、且更加安全有效率的本土雲服務。

Synology C2雲端事業群執行副總劉家宇表示，企業在採用雲端上的心態已經相當成熟，但高昂費用仍是導入的怯步主因。因此，能掌握成本關鍵技術，將在雲端市場上面有很大的機會。

劉家宇表示，Synology的特有優勢包括營運全球公有雲機房的經驗，加上長期累積的軟體研發能力，讓Synology能夠掌握關鍵核心技術，確保整體服務成本可控，以最符合市場需求的價格來提供服務，也讓雲端技術真正為人所用。

Synology自2017年與2020年陸續於德國法蘭克福與北美西雅圖建立資料中心，今年除了持續擴建既有的資料中心之外，也打造臺灣資料中心，並於11月上旬正式上線，全球管理的儲存空間超過200PB。

劉家宇指出，Synology一直以來都專注在軟體應用的發展，在雲端市場上，也觀察到企業不是單純只將基礎建設雲端化，而是開始大幅採用SaaS服務。因此，Synology決定在C2這個平台開發更多的SaaS服務，並以資料保護為核心，讓企業安心上雲。

目前，Synology C2所提供的服務奠基於過去Synology開發商用軟體的深厚經驗，從最初以NAS的異地備份功能C2 Storage切入雲市場，目前所提供的功能也已延伸到企業生產環境，包括免費且強大的密碼管理工具C2 Password、企業對外的安全檔案交換平台C2 Transfer、保護終端裝置與SaaS的備份解決方案C2 Backup，以及整合所有企業服務的身分驗證系統C2 Identity。

劉家宇表示， Synology C2臺灣資料中心已正式上線，不只能更好地服務亞太區使用者，讓臺灣使用者有在地的存取速度之外， Synology C2也預計在2022年針對臺灣市場推出全新的物件儲存服務，更進一步滿足在地產業對於關鍵資料落地的需求。期望未來可以與台灣不同規模的企業，至醫療、金融或政府單位能有更深入的合作。

他指出，Synology C2從硬體機房到軟體平台，從研發到營運皆是自行整合、維護的服務，因此能確實掌握雲端關鍵技術，確保產品服務的穩定性，並提供高性價比的服務。

除此之外，相較於台灣市場上其他公有雲服務業者，更能提供其他廠商所缺乏的技術支援反應能力，在客戶遇到問題時即時處理，未來也會持續依據市場反應推出更多雲端原生的服務。