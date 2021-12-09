健保署9日宣布新增修訂154項醫療服務診療項目，估計投入4.7億元，讓健保可更符合臨床治療需求。

健保署2021年陸續召開「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議」，通過新增修訂154項診療項目，共投入4.7億點（4.7億元），其中包括95項的胸腔鏡或腹腔鏡手術項目，盼減輕民眾就醫負擔。

健保署李伯璋署長指出，隨著醫療科技進步，胸腔鏡及腹腔鏡手術技術越來越成熟，跟傳統手術相比，具有傷口小、出血量較少的優點，已廣泛應用於臨床，但過去沒有健保項目可申報。醫務管理組科長陳依婕表示，經過專科醫學會、醫療院所等反應臨床建議，今年度增修154項，讓原先需要自費的手術，可以透過健保給付，讓民眾不須額外付費，。

日前健保署新增「胸（腹）腔鏡食道胃管重建術」等95項胸腔鏡或腹腔鏡手術項目，提供病人治療新選擇，經扣除替代項目後，推估增加2.4億點，健保約支出2.4億元，是今年度預算投入最多的類別，也是最多人受惠的項目。

陳依婕指出，其中「濕化高流量氧氣治療」及「俯臥通氣治療」是對財務影響較大的兩個項目分別有1.38億元及1394萬元的支出，合計每年約有1350位民眾受惠。而9日會議新增的「俯臥通氣治療」（俗稱超人姿勢）也是新冠肺炎合併急性呼吸窘迫症候群的重要治療方式，可以增加病人氧氣交換效率。

此外，2021年新增修訂也包含多項檢驗項目，如「腦膜炎/腦炎病原體多標的核酸檢測」可協助醫師快速診斷引起腦膜炎或腦炎之14種特定病原，避免使用不必要的經驗性藥物、降低病人致死率。另，新增修訂「HIV 1/2抗體確認檢驗（抗體免疫層析檢驗法）」等5項診療項目，縮短人類免疫力缺乏病毒（HIV）確診的空窗期，讓病人及早獲得治療，上述項目約增加0.5億點。