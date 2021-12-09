金獎組合周美玲編劇、劉芸后執導，獲「高雄拍」補助在案的優良劇本打造出全新公視人生劇展單元劇《姐妹》。邀來影集《返校》女主角「學妹」李玲葦，搭檔外型陽光的越裔新人楊富江、曾入圍金馬新人獎的潘親御主演，有「越南版孫翠鳳」之稱的阮安妮、曾獲金穗獎最佳男主角的廖欽亮等人也參與演出，將於12月12日晚間10時，公視播出。

《姐妹》靈感取材周美玲「有一個小自己一歲的妹妹被出養」自身經驗，並加入越南跨國元素，描述玉婷在高二那年發現自己有一個越南表妹「玉蘭」，正當玉婷漸漸把玉蘭當作自己親妹妹時，卻發現自己父母、男友與擁有的一切，隨著「新妹妹」加入而有所改變……。姐妹間曲折的感情，也讓李玲葦與楊富江大展「哭功」；新人楊富江在悉心調教下，最後哭笑收放自如，也令劇組大為驚艷。

因《返校》受矚目的李玲葦飾演劇中姐姐「玉婷」，戲中一場將要失去妹妹「玉蘭」的戲，讓她眼淚潰堤，戲外自認哭點極高的她表示「阿蘭對我來說是非常重要的存在，想到要失去如此重要的親人，再透過音樂的催化，就慢慢進入情境中」。此外，李玲葦也選了一款「屬於玉婷味道」的香水，幫助她走入角色當中。

公視人生劇展《姐妹》演員楊富江（左）、李玲葦（右）。（公視提供）

百人海選中脫穎而出

身為台越混血的楊富江高中前都在越南念書，越、華語流利的她外形陽光，目前隻身來台灣就讀政大，她曾擔綱過《無主之子》、《第三佈局塵沙惑》劇組越語指導；在百人海選中脫穎而出，擔綱《姐妹》的越南女孩「阿蘭」一角。飾演玉婷男友「睿智」的潘親御，劇中有場為營救小吃部的玉蘭的拉扯打戲，自幼學習武術潘親御便帶領眾多女演員們反覆練習動作與順序，協調出手時機，潘親御還要演員拿雨傘打他背，也讓工作人員嚇呆。

李玲葦、楊富江、潘親御等三位年輕演員都介於23、24歲間，全都降齡演出高中生，過去多演出沉重議題的李玲葦也認為這是演過「最清新的角色」，拍攝時也保持活蹦亂跳的高中生樣態，導演劉芸后還說「一場團圓飯的拍攝，玲葦還出來帶、炒熱氣氛」。

拍攝前編劇、導演給了許多功課，也邀來金鐘常客王琄擔綱表演老師，協助年輕演員排戲。楊富江認為王琄說過的「當演員準備好狀態，當下表演就是最好的」這句話很受用，一開始擔心做不好的她，後來也逐漸認同角色與自己的演出。

而劇裡、劇外都是單親的潘親御，也在王琄的指導下，挖掘自己這段「不得不去面對它」的過去，雖從影已逾10年以上，面對哭戲他還是會有點卡關，但在表演課上他坦承面對自己，也說情緒「不可思議被帶到這種程度」，連一旁的李玲葦情緒都因憐惜而被帶動到掉淚。

楊富江表示，目前來台灣已經五年的她也覺得一開始「自己一個人找地方住、過生活，有種莫名其妙的孤獨感」。與角色相同的情況是，一開始來臺灣會想起自己的家，也有個從小到大一起長大的表姊在越南，自己很多時候也藉由姐姐來做情感投射，詮釋劇中漂泊的越南女孩。

凸顯兩個少女走投無路的茫然

一場姐妹兩人決裂的重要戲碼，導演劉芸后特別選在橫跨高屏溪的雙園大橋拍攝，她表示，過去電影作品《漂浪青春》也曾在此取景，「對高雄工業城的璀璨夜景念念不忘，這次終於有機會讓它入鏡」，也希望讓這樣的異色景致凸顯兩個少女走投無路的茫然，並帶出「充滿未來卻不知未來在哪」的青少年徬徨感。但這場追逐戲，楊富江、李玲葦兩位演員情緒一來，卯足勁狂奔，後來楊富江跑到連隱形眼鏡都飛走笑說「像賽跑一樣」，也讓劇組在後面拼命追。

拍攝期正值隆冬，一場李玲葦則對一場去檳榔攤求妹妹回家的哭戲印象深刻，她表示因當下情緒重、天氣冷，向來保護演員的劉芸后、周美玲劇組準備暖扇還有非常多暖暖包，讓演員取暖，她說「那時候花滿多時間讓自己的體溫回暖」。

而楊富江有場陪酒、胸口被硬塞鈔票，最後被強吻的身體受侵犯戲碼恰是整齣劇殺青戲，劇組為她胸前塞滿了衛生紙，也讓穿好幾層衣物做為保護措施後上陣。導演找來曾受過她越語指導、有交情的演員孫綻，特別南下高雄客串酒客。楊富江表示，「還好是跟孫綻對戲，比較有安全感」，但這場情緒重的戲她卻「卡關」，後來導演巧妙調整拍攝方式後才大功告成。楊富江回想這場戲也認為「當下觸感其實不太有，但內心是非常不舒服、被侵犯的」，最後與孫綻擁抱一下，順利完成她的戲劇處女作拍攝。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障