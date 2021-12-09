新加坡研究團隊研發一款唾液抗原快篩試劑，不僅能減少不適感，幾分鐘就知道是否感染COVID-19，初步臨床試驗結果也顯示，準確度接近被視為「黃金標準」的PCR核酸檢測。

杜克-新加坡國立大學醫學院發布新聞稿表示，這款試劑名為PASPORT，由杜克-國大醫學院、新加坡中央醫院、新加坡國立癌症中心等單位合作研發，受檢者可自行檢測，且無需額外設備或專業人員協助，幾分鐘就可知道檢測結果。

杜克-國大醫學院指出，由超過100人參與的臨床試驗結果顯示，PASPORT驗出病毒的敏感性（sensitivity）為97%，特異性（specificity）則為90.6%。

星媒報導，PCR檢測的敏感性約99%。目前新加坡普遍使用的鼻拭子抗原快速檢測試劑的敏感度約介於76.6%至98%之間。

領導研發團隊的中央醫院傳染病學醫生唐健航表示，檢測是處理COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情不可或缺的工具。可靠且無痛、可負擔又方便的唾液抗原檢測將可鼓勵更多人接受檢測、更頻繁地檢測，包括機場、會展中心甚至家裡等場所都適用。

報導指出，這款試劑大約還需3至6個月的時間才會在市面上販售，成本價約新幣5元（約新台幣101元）。

新加坡採取「與病毒共存」策略，邁入新常態之際，定期自我檢測已成為多數民眾生活的一部分。目前市面上的快篩試劑大多是採集鼻腔樣本進行檢測。