為帶動旅宿業及觀光產業復甦，臺北市政府觀傳局特與臺北市雙層觀光巴士業者合作推出「臺北市雙層餐車」，於9日正式上路。
不同於以往紅色雙層觀光巴士，臺北市雙層餐車專門設計打造黑色的車體外觀、高度較一般觀光巴士高20公分，車頂選用強化玻璃，具隔離紫外線功能，將臺北市美麗的景色一覽無遺。車內的餐桌特別設計壓克力杯架防止杯具滑動，車上並安排專屬廚師及服務小姐送餐，提供搭乘用餐的旅客享受優質的服務。
雙層餐車每日提供3個用餐時段，包含1次下午茶及2次晚餐，首季餐點與「台北晶華酒店」合作推出獨家菜色，包含號稱夢幻隱藏料理的晚餐「紅酒慢燉和牛頰」，及Robins Grill的經典奶油蘑菇湯，下午茶餐點則有法國經典麵包「布里歐」的海陸雙堡和布朗尼、馬卡龍、瑪德蓮及可麗露等經典甜點，還特別與「紅玉滿赤心雞蛋糕」合作推出承恩門造型的雞蛋糕，讓乘客用舌尖品味臺北現代化與古早味並存的濃濃風情。
臺北市雙層餐車採預約制，須於3天前到臺北市雙層餐車官網預訂，同時台北市觀傳局也特別加碼自本日起贈送前1000名上車用餐的旅客限量紀念瓷碗套組。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。