在台北市雙層觀光餐車上，採光及視野都佳，享用服務小姐送上的晶華酒店餐點，讓用餐民眾有全新的體驗。(鄭任南攝）

在台北市雙層觀光餐車的一樓有專屬廚師的廚房，打造精美的餐點，再由服務小姐送上。(鄭任南攝）

台北市雙層觀光餐車首季餐點與「台北晶華酒店」合作推出獨家菜色，包含堪稱夢幻隱藏料理的晚餐「紅酒慢燉和牛頰」，及Robins Grill的經典奶油蘑菇湯，下午茶餐點則有法國經典麵包「布里歐」的海陸雙堡和布朗尼、馬卡龍、瑪德蓮及可麗露等經典甜點，還特別與「紅玉滿赤心雞蛋糕」合作推出承恩門造型的雞蛋糕。(鄭任南攝）

台北市雙層觀光餐車首季餐點與「紅玉滿赤心雞蛋糕」合作推出北市北門（承恩門）造型的雞蛋糕。(鄭任南攝）

台北市雙層觀光餐車9日正式上路，特別打造的車身用餐區搭配大型窗戶的視野，提供民眾用餐或喝下午茶最溫馨的角落。(鄭任南攝）

台北市雙層觀光餐車9日正式上路，特別打造的車身用餐區搭配大型窗戶的視野，提供民眾用餐或喝下午茶最溫馨的角落。(鄭任南攝）

台北市雙層觀光餐車9日正式上路，特別打造的車身用餐區搭配大型窗戶的視野，提供民眾用餐或喝下午茶最溫馨的角落。(鄭任南攝）

台北市雙層觀光餐車9日正式上路，由臺北市副市長蔡炳坤(左3)、觀光傳播局局長劉奕霆(右3)、三晉整合營銷公司營運長徐偉朝(右2)、晶華酒店總經理吳偉正(左2)、三重客運協理高燦煌(左1)、KLOOK行銷總監林耀民(右1)共同為臺北雙層餐車啟動剪綵。(鄭任南攝）

台北市雙層觀光餐車9日正式上路，臺北市副市長蔡炳坤(左)與觀光傳播局局長劉奕霆(右)上車體驗全新的用餐方式。(鄭任南攝）

為帶動旅宿業及觀光產業復甦，臺北市政府觀傳局特與臺北市雙層觀光巴士業者合作推出「臺北市雙層餐車」，於9日正式上路。

不同於以往紅色雙層觀光巴士，臺北市雙層餐車專門設計打造黑色的車體外觀、高度較一般觀光巴士高20公分，車頂選用強化玻璃，具隔離紫外線功能，將臺北市美麗的景色一覽無遺。車內的餐桌特別設計壓克力杯架防止杯具滑動，車上並安排專屬廚師及服務小姐送餐，提供搭乘用餐的旅客享受優質的服務。

雙層餐車每日提供3個用餐時段，包含1次下午茶及2次晚餐，首季餐點與「台北晶華酒店」合作推出獨家菜色，包含號稱夢幻隱藏料理的晚餐「紅酒慢燉和牛頰」，及Robins Grill的經典奶油蘑菇湯，下午茶餐點則有法國經典麵包「布里歐」的海陸雙堡和布朗尼、馬卡龍、瑪德蓮及可麗露等經典甜點，還特別與「紅玉滿赤心雞蛋糕」合作推出承恩門造型的雞蛋糕，讓乘客用舌尖品味臺北現代化與古早味並存的濃濃風情。

臺北市雙層餐車採預約制，須於3天前到臺北市雙層餐車官網預訂，同時台北市觀傳局也特別加碼自本日起贈送前1000名上車用餐的旅客限量紀念瓷碗套組。