由簡嫚書導演、修杰楷製作的公益微電影《莉莉安的禮物》為知名編劇張芳瑛溫暖之作，透過曾莞婷、方文琳、狗醫生耶魯精湛演出，完美演繹一段療癒身心的旅程。昨也在國際傳出捷報，獲得「布拉格國際電影節」最佳短片導演、最佳女導演、最佳女主角、最佳製作人、最佳編劇、最佳原創故事共6項大獎提名。

雅詩蘭黛集團多年來致力於宣導「粉紅絲帶乳癌防治」理念，希望集結眾人力量打造沒有乳癌的世界，以往曾舉辦公益演唱會，今年雅詩蘭黛集團期許「粉紅絲帶活動」的正向力量能藉由影像方式傳遞全世界，透過網友們響應一起幫助弱勢病友，特此與TVBS合作籌拍微電影《莉莉安的禮物》。

簡嫚書首次執導微電影就入圍「最佳短片導演」及「最佳女導演」2大獎項，她表示：「很開心也很意外。」並透露接下來會持續朝導演之路邁進。修杰楷在拍攝期間日夜盯場、凡事親力親為，跟著團隊一起搬動桌椅場佈、到剪輯室關注微電影後續作業，相當高興自己入圍「最佳製作人」，「《莉莉安》是部很溫暖的微電影，裡頭所傳達的理念值得大家深刻反思，也期待這次團隊夥伴們都可以抱回獎項」。另被問及製作版圖的下一步計畫？修杰楷希望未來有機會能翻拍國際優秀IP，例如近期的熱門韓劇《酒鬼都市女人們》。

曾莞婷得知自己的演技受肯定，也感動到熱淚盈眶，「當下聽到完全不敢置信，馬上有想哭的感覺，因為其實我出道非常多年，大家對我會有既定的印象，我的演技一直沒有得到肯定」。並感性道：「瞬間就想到了我爸爸，因為爸爸希望我在戲劇上的表現能被認可，一直到他離開的時候，他都還沒有看到自己的女兒被認同」。她透露爸爸生前在電視上看到其他女演員獲獎常會感概，回憶說：「每次只要他看到別人拿女主角就會說『她又沒有比妳演得好』，當然爸爸看待自己的女兒都會這樣，言語中就感覺他很期待我能被大家看見，所以這些年我也一直努力嘗試拍攝各類型戲劇，用不同的表演模式去呈現每一個角色」。

該片上線後，吸引大批網友們關注、討論，累計9萬多觀看次數，曾莞婷表示：「微電影要傳達的理念，就是現代人的生活忙碌，常常為了想追尋一個目標，忘了好好照顧自己，回過頭來看看自己的身體需要的是什麼，其實愛自己、好好善待自己的身體，才能夠擁有全世界。」