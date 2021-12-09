P3實驗室染疫女打過2劑莫德納 陳時中將開記者會說明 19:442021/12/09 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 P3實驗室染疫女打過2劑莫德納 陳時中將開記者會說明。（截自直播畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 P3實驗室染疫女打過2劑莫德納 陳時中記者會說明 訂閱影音： 中時新聞網 中研院今（9）日驚傳一名20多歲的女性實驗人員，疑似在實驗室遭病毒汙染而染疫，Ct值僅15，據了解女員工有打過兩劑莫德納疫苗，至於染疫原因仍待查，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，稍晚將開記者會說明。 中研院染疫女員工已接種過2劑莫德納疫苗，但仍遭病毒感染。（圖／路透社） 中研院女員工疑在實驗室染疫 專家推測2大可能原因 中研院P3實驗室「爆1本土」張上淳急衝現場 陳時中證實：工作場域受汙染 關懷移工接種疫苗 許銘春呼籲所有移工儘速接種 印度直升機墜毀13死 國防參謀長罹難 #實驗室 #染疫 #莫德納 #中研院 #記者會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 能抗Omicron！輝瑞將向FDA提交新冠口服藥數據 拚12月EUA 06:342021/12/09 國際 高市推國際施打站 外籍人士響應熱烈下午再加開場次 16:282021/12/09 生活 新北催打氣送好禮 機動接種站連開 04:102021/12/09 地方新聞 AZ長效抗體新藥獲美緊急授權 指揮中心評估引進 15:302021/12/09 生活 春節備戰 桃園釋出防疫旅館625房次 04:102021/12/09 地方新聞 中研院女員工做實驗染疫！Ct值爆低僅15 匡列人數恐超過50人 18:472021/12/09 生活 世衛：Omicron再感染風險恐更高 但可能較Delta溫和 03:532021/12/09 國際 境外移入新增16例 這國超越印尼 確診人數逾4成 13:502021/12/09 生活 國內首例！P3實驗室污染爆1確診 莊人祥：她咳嗽1周嗅味覺異常 18:382021/12/09 生活 呼籲施打第3劑疫苗 屏東斜坡上藝術季將設施打站「接種送好米」 18:082021/12/09 生活 生活熱門新聞 中研院P3實驗室「爆1本土」張上淳急衝現場 陳時中證實：工作場域受汙染 - 生活 P3實驗室染疫女打過2劑莫德納 陳時中將開記者會說明 - 生活 確診中研院女足跡範圍超廣！不只京站、汐止 北捷這兩站也中鏢 - 生活 中研院女員工疑在實驗室染疫 專家推測2大可能原因 - 生活 中研院確診女研究員來過！北車京站廣場緊急關店消毒1天 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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