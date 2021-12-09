P3實驗室染疫女打過2劑莫德納 陳時中記者會說明

中研院今（9）日驚傳一名20多歲的女性實驗人員，疑似在實驗室遭病毒汙染而染疫，Ct值僅15，據了解女員工有打過兩劑莫德納疫苗，至於染疫原因仍待查，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，稍晚將開記者會說明。