因應春節國人返台需求，春節檢疫專案採A「14＋0＋7」、B「10＋4＋7」及C「7＋7＋7」三方案併行，台中市府全力配合中央指揮中心，市長盧秀燕要求，市府防疫工作「寧嚴勿鬆

」，今年12月14日至明年2月14日春節專案期間，針對選擇B、C方案的返國民眾，自防疫旅館返回台中自宅檢疫的第二段檢疫處所，事前進行全面居家環境訪查，防堵疫情破口，守護市民健康安全。

民政局長吳世瑋表示，國內疫情雖漸趨緩，惟國外最新變異株病毒Omicron來勢洶洶，為嚴防變種病毒可能帶來的衝擊，台中市率先要求各區公所在居家檢疫春節專案期間，全面事前訪查返家執行選擇B「10＋4＋7」及C「7＋7＋7」檢疫方案民眾的住所，確保符合一人一戶或一人一室規定，並由轄區民政、警政、衛政關懷人員，必要時也會邀請鄰里長陪同訪查，確保春節期間防疫滴水不漏。

新冠肺炎疫情自去年初延燒至今，區公所及警政同仁在地方執行關懷居家檢疫個案，承受龐大身心壓力，極其辛勞。

市府強調，防疫沒有鬆懈的本錢，市府規劃全面實施春節檢疫專案事前訪查作業，對公務同仁而言，將是一大防疫挑戰，感謝所有第一線防疫同仁的犧牲奉獻，齊心鞏固社區防疫安全網，守護民眾健康。

民政局依市府觀旅局提供的訂房資料統計，台中市12月14日至明年1月31日止，中市居家檢疫替代所訂房總間數逾6700間，其中選擇B、C方案部分訂方數逾2500間，居檢者除按照中央流行疫情指揮中心的各項居檢規範及採檢作業外。

選擇B、C方案的民眾返家後，須落實一人一戶的原則，其家人也必須嚴格遵守施打完2劑疫苗且滿14天，及須有獨立衛浴等需求，或也可一人一室進行檢疫。

台中市現有2724間居家檢疫替代所（即防疫旅館），春節期間預計將有7600多名民眾在居家檢疫替代所進行居家檢疫，為服務春節返鄉民眾的防疫需求，市府除同步增加居家檢疫替代所房間及防疫計程車的數量外，邀集相關機關共同研議落實各項檢疫措施，務必讓春節防疫工作順利運行。