邁入第7屆的富邦人壽勇士系際冠軍盃是素人學生籃球的年度盛事，2021年全國八強總決賽將於12月11、12日在輔仁大學中美堂開打，屆時自各區脫穎而出的系隊，將在高規格場地力拼全國冠軍榮耀，UBA大專籃球聯賽公開男一級衛冕軍政治大學後衛游艾喆的哥哥也是參賽球員之一。

富邦人壽勇士系際冠軍盃今年共68校參賽，10月中起經歷4周、8區預賽的激烈競逐，除了曾在2017年登頂的高苑休運矢志重返王座，包含8強常客南臺電機、中州運促，以及另5校決賽新面孔文化勞動、北醫牙醫、宜大土木、明新運管及嶺東行銷，皆要為了隊史全國首冠奮力一搏。

國立宜蘭大學土木工程學系預賽展現優異的身體素質和團隊認同，陣中主力游家喆的弟弟游艾喆正是政大當家控衛，且曾榮膺109學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級新人王，弟弟之前UBA新賽季第一階段預賽才在中美堂出賽過，對於接棒亮相中美堂，游家喆說：「弟弟有跟我說加油！希望我們能捧雙冠回家。」

5度挺進決賽的高苑科技大學休閒運動管理系，曾在2017年高捧冠軍金盃，今年由曾參與《下半場》電影拍攝，也是2019年最佳五人的黃呈濬領軍重返全國，他不忘向隊友信心喊話：「放開來發揮，希望能打出屬於我們的下半場！」

12月11、12日兩天決賽將開放觀眾進場，賽事配合輔大校園防疫規定，所有人員均須出示賽事電子證件（一般民眾可向主辦單位索取觀賽證），並配合於中正路正門進行實聯登記等防疫措施後，方能進入校園。為讓更多喜愛籃球的朋友共襄盛舉，SSUtv也將提供周日4強及決賽線上直播。