富比世昨天公布2021年全球百大最有影響力女性，蔡英文總統代表台灣，從去年的37名躍升至第9名。蔡英文今天表示，她只是台灣的代表，實際上，國際肯定的是台灣2300萬人民的努力。面對年底的公投，她更希望大家一起理解台灣的關鍵時刻，「希望我們一起做出正確選擇，明年再讓世界看見台灣的成功」。

對於當選全球百大最有影響力女性，蔡英文表示，其實她的感觸很深，從去年的疫情到現在，台灣從疫情中站穩腳步，國際上的這些肯定只是一篇報導，但是背後最值得我們驕傲的，是台灣人一起團結防疫，一起攜手走過的這段過程。

她說，這一年面對疫苗的壓力，我們多管齊下，除了不斷向國際催貨購買的疫苗，在善的循環下，我們也獲得民主夥伴的幫助，共同度過這段考驗。現在，大家不分你我，依循施打疫苗，也齊心守護邊境，這才讓台灣再次被世界肯定。

此外，蔡英文認為，台灣的經濟在疫情中逆勢成長，也是國際關注的焦點。今年，我們的經濟成長預估將是11年來新高、出口成績改寫歷史紀錄，股市更持續維持在17000點。這不僅代表我們的振興券政策發揮作用，也凸顯台灣在全球供應鏈扮演的重要角色。

對於富比世的這篇報導，她強調，「我只是台灣的代表，但實際上，國際肯定的是台灣2300萬人民的努力」。面對年底的公投，她更希望大家一起理解台灣的關鍵時刻，此時此刻，「我們不能倒退、也不能亂投。希望我們一起做出正確選擇，明年再讓世界看見台灣的成功」。