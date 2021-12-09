影》國道驚見冰箱躺路中嚇死人 轎車閃避後翻滾整圈落地（取自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

行駛在國道途中竟會冒出冰箱！1輛轎車日前行駛在國道3號靠近屏東時，副駕女子先是喊說前方有東西，下1秒路面就出現1大台冰箱，導致轎車急忙閃避後失控自撞分隔島，車身幾乎翻轉了整圈落地；影片曝光後，不少網友認為駕駛沒與前車保持安全距離，副駕駛也已提醒仍未減速，出事責任較大。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」日前分享1段車禍影片，影片中1輛轎車行駛在國道3號靠近屏東路段的內車道，過程中前方白車突然朝內側急速閃過1個物體，等到該轎車閃避後仍往前一段距離並自撞分隔島，車身幾乎翻滾了一整圈，車內的行車紀錄器記錄下驚險的一刻。

影片約在30秒左右出現冰箱倒在路上，但位在轎車副駕駛座的女子約在28秒左右就提醒說「前面有東西耶」，沒想到1秒左右即出現在前方；不少網友看到影片留言說「副駕都說前面有東西了還不放慢」、「副駕在喊了，而且路邊有人就代表事情不簡單」、「保持好安全距離就不會這麼慘了」。

也有網友留言說，「客戶：冰箱目前運送到哪裡了？業者：已經在『路上』了」、「車主應該也是太緊張煞車踩下去，方向盤又慌亂地轉，才會失控」、「國道瑪利歐，丟的是冰箱，撞上無法回歸賽道」、「前面無車，小鴨故意在最後一刻閃避，也太故意了吧」、「冰箱:我當時害怕極了」。