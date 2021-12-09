大陸國家藥監管局表示，已緊急批准騰盛博藥生物科技有限公司(Brii Biosciences Limited)所開發的單株抗體混合藥物，用於治療新冠肺炎，這是大陸首款自製新冠肺炎治療藥劑。

路透社報導，騰盛博藥公司表示，根據第3期臨床試驗的最終結果，該公司所開發的BRII-196/BRII-198的組合藥，在對抗高風險非住院患者中，住院和死亡率降低了80%，效用明顯。

國家藥品監管局表示，藥物將被批准用於治療輕度和中度新冠患者，在成人和 12~17歲的未成年人中，具有較高的住院或死亡風險。

目前該公司也在研究藥物對Omicron變體的治療效果，預計將在大約兩星期後得知。

BRII-196/BRII-198是由清華大學、深圳市第三人民醫院和騰盛博藥公司共同開發，在獲得批准之前，已在900多名患者中進行臨床試驗，同時，在南非、巴西、墨西哥等國也在進行海外臨床試驗，已進入第3期。

該公司也向美國FDA申請緊急使用許可，並且準備向上述國家銷售。