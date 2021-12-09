「金融做的好大家都幸福，金融做不好恐會為國帶來災難！」行政院前院長陳冲今天在國立東華大學演講，分享他親身經歷1997年、2008年兩次國際金融災變，非國際貨幣基金（IMF）會員的台灣，仍能屹立挺過金融危機的深刻感受。陳冲結語最後強調：「金融做的好就是救國的工作！」

副校長朱景鵬代表校長趙涵捷致歡迎詞，很榮幸邀請到院長陳冲分享臺灣金融故事點滴及新時代的金融變局，相信師生們都有收獲。他相當感謝前行政院長張善政、前教育部長曾志朗教授等人都曾到校分享給同學們啟發。

陳冲非常善於用寓言、童話、故事代入主題，內容生動豐富，讓非財經科系同學也聽得懂，這次講座主題「從Abacus到Appacus─台灣金融的一鱗半爪」，實際上這位作者正是陳冲本人。

陳冲曾任財政部政次、常次、金融監督管理委員會主委、台灣證券交易所董事長，永豐金融控股公司董事長、合作金庫銀行董事長等職，絕大部分時間投入金融界，歷練豐富。

目前擔任新世代金融基金會董事長的陳沖直言，這個題目「從ABACUS到APPACUS」大家感到奇怪，但他解釋，基金會名稱「The Appacus Foundation」中"Appacus"一字取自：「現今社會主流的行動科技"App"」，以人類自二千多年前即運用於算數的重要工具「算盤 abacus)」結合之新創詞，代表新科技應用程式與傳統金融算盤相互結合，象徵著數位時代金融嶄新的發展方向。

陳沖分享臺灣金融在近半個世紀以來經歷多少的變革？第一次遇上1997年亞洲金融危機、泰、菲、韓、馬、印尼等亞洲國家無一倖免，幸賴國際貨幣基金IMF解救。第二次 2008年世界金融海嘯，各國都是難以承受之重，所幸台灣金融具有紮實基礎得以挺過金融危機。但在面對國際金融變局帶來衝擊，呼籲政府應做好國內金融改革，及早防範和重視。

陳冲院長從他的經歷與視野在講座上娓娓道來，帶領與會師生領略臺灣的金融經濟歷史與未來的挑戰，引發現場餐與師生深層次交流，反映熱烈。講座結束後，朱景鵬特別感謝陳冲院長遠道前來，為同學提供宏觀金融視野，開拓同學眼界與學習觸動，深具正向，希望同學對當前財金變局現況與發展變化有更為清楚認知。

東華公共事務研究學會理事長田俊雄說，許多師生們聽完陳冲院長分享，得以一窺國際金融快速變局，透過國際間各國金融發展實例，反思臺灣經濟與金融的發展與變化，而陳院長從政府至民間的職涯期間，用親身經歷觀察國際金融世界觀，也為台灣點撥台灣金融下一步可能的發展方向。