新冠肺炎疫情持續邊境管制，旅客進不來，除了衝擊旅遊觀光業外，壽險業針對境外客戶開設的國際保險分公司（OIU）業務，今年前11月只有4張保單、保費收入210萬元，即不到新台幣6千萬元的業績量，創2016年以來的件數及金額新低，今年因有大額保單，所以保費比2015年下半年開放時僅有185萬美元，略高一點。

據統計，壽險OIU下半年從7月到11月，已連續五個月掛零，且今年至今只有新光人壽有OIU業績，其他如國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、台灣人壽及全球人壽今年業績都掛蛋，很多壽險公司都已不推OIU保單。

金管會開放保險公司經營OIU業務，當初是想比照香港，承接陸客來台觀光時順便理財的保單，2015年下半年開放時，原本希望一年有新台幣50億元的OIU業績，但首半年只有185萬元，2016年才有4362萬美元，2017年以1億6789萬美元，才算達到新台幣50億元的目標，但當年也算達到「顛峰」，之後就一路走下坡。

隨著陸客減少來台觀光，OIU業績驟減，2018及2019年都不到5千萬美元，且逐年下降，但還可靠新加坡、日本及歐美華僑支撐，2020年就遇到新冠肺炎疫情，境外旅客幾乎無法入境，當年只有21張保單，1732萬美元的保費。

2021年情況持續，且只剩新光人壽一家在堅持，4月國內疫情升溫有二張OIU保單，保費10萬美元，6月年初談定的保單終於完成匯款，也是二張保單，保費200萬美元，不過四張保單都算是國內疫情升溫前就談好的保單，之後就因邊境管制更強，新加坡等客戶進不來，新壽透露，有些客戶將預備投保的資金已先轉到其他投資部位。

新壽表示，這些高資產客戶希望海外資產多元化、分散各區，台灣OIU保單利率相對較高，且是搭配私人銀行的理財配置，但若無法完成親晤親簽及匯款，客戶就會先將錢移往其他地區。

目前12月還有保單在努力，就看今年是否能再增加OIU業績，但可以確定一定是近五年的新低。